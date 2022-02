Scioperi: sindacati, adesione tpl fino 100%, ora contratto

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Metro chiuse nelle principali città come Milano, Roma e Napoli ed una adesione media del 90% con punte fino al 100% in alcune località, tra autisti e personale addetto alla circolazione degli autobus sia urbani sia extraurbani". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl autofferrotranvieri in merito allo sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale di 24 ore per il rinnovo del contratto. "Di fronte a questa alta partecipazione è ancora più necessaria la convocazione in sede istituzionale", affermano, e "dopo due scioperi non è più possibile rinviare la soluzione del problema". (ANSA).