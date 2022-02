Open, procura Genova chiede archiviazione pm Firenze

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati e, contestualmente, ha chiesto l'archiviazione dei pubblici ministeri di Firenze titolari dell'inchiesta Open, denunciati dal leader di Iv Matteo Renzi dopo la richiesta di rinvio a giudizio a carico suo e di altri 10 per presunte irregolarità nei finanziamenti della Fondazione.

Per il procuratore Francesco Pinto e l'aggiunto Ranieri Miniati che hanno studiato il fascicolo ("compiendo un esame molto approfondito della questione" sottolinea Pinto) contenente le accuse nei confronti del procuratore Giuseppe Creazzo, dell'aggiunto Luca Turco e del pm Antonino Nastasi, i colleghi di Firenze non avrebbero commesso alcun illecito penale durante la fase delle indagini sulla fondazione Open.

In queste ore il provvedimento di archiviazione disposto dalla procura di Genova nei confronti dei magistrati fiorentini Giuseppe Creazzo (oggi pm al Tribunale per i minori di Reggio Calabria), Luca Turco e Antonino Nastasi è stato inviato agli interessati e anche al senatore Matteo Renzi che, in quanto parte offesa, aveva chiesto di essere informato. Renzi adesso potrebbe decidere di presentare opposizione alla richiesta della Procura per discuterla davanti a un giudice. (ANSA).