Mattarella, pace in pericolo, non piegarsi a violenza forza

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il nostro è "un mondo che non intende veder calpestati i principi della convivenza". Gli europei "non si piegano alla violenza della forza: oggi si tratta dell'Ucraina e domani non si sa di quali obiettivi".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Norcia. (ANSA).