Ucraina: Conte sente i leader, no divisioni o polemiche

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Non è il momento delle divisioni interne, una crisi internazionale di questa portata è un banco di prova importante per la politica". A quanto si apprende da fonti M5S, questo è l'invito che telefonicamente Giuseppe Conte, leader del M5S, ha rivolto a Enrico Letta, Roberto Speranza, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. "Le forze del Parlamento devono unirsi e ragionare su come supportare l'azione del governo in sede europea. Non è il momento di polemiche", ha aggiunto. (ANSA).