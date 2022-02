CSD, da Russia ingiustificabile aggressione, ritiri truppe

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Il Consiglio Supremo di Difesa esprime la più ferma condanna per l'ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina, che rappresenta una grave e inaccettabile violazione del diritto".

Lo si legge in una nota del Quirinale al termine del CSD.

"Perché l'Europa non precipiti improvvisamente in un vortice di guerre, è necessario agire con forza e lungimiranza per ristabilire il primato del diritto internazionale e la salvaguardia dei principi e dei valori che hanno garantito pace e stabilità al nostro continente", si spiega.

"La Repubblica Italiana - continua la nota del Quirinale - chiede alla Federazione Russa l'immediata cessazione delle ostilità e il ritiro delle forze fuori dai confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina". (ANSA).