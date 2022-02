Ucraina: Draghi, soprusi non devono essere tollerati

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla cerimonia di apertura dell''Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo'. (ANSA).