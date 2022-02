Elezioni: ok Senato a ddl per risolvere contenziosi liste

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Via libera del Senato alla proposta di legge a prima firma del senatore del Pd Dario Parrini che "senza allungare i tempi decisionali consentirà di risolvere più equamente il contenzioso riguardante la presentazione di candidature, liste e simboli prima delle elezioni politiche". Il testo fa sapere Parrini è stato approvato con 204 voti favorevoli ed 1 astenuto.

"Sono contento - dice l'esponente Dem - che abbia raccolto un consenso unanime sia in commissione che in sede plenaria. E ovviamente spero che la Camera completi l'opera arrivando al più presto all'approvazione definitiva". (ANSA).