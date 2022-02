Ucraina: Nato, ci attendiamo attacco russo su larga scala

(ANSA) - BRUXELLES, 22 FEB - "E' il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. "Noi vogliamo cercare di capire come fare per evitare il pericolo vedendo che dentro e attorno all'Ucraina le forze ci sono. La Russia sta facendo esattamente ciò che avevamo previsto: ci sono tutte le indicazioni" di un attacco su larga scala da parte di Mosca, sottolinea. (ANSA).