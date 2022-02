Ucraina: Mosca, non abbiamo paura delle sanzioni

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Mosca non è spaventata da nessuna sanzione: lo annuncia il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riferisce la Tass.

Intanto, la Gran Bretagna ha convocato l'ambasciatore russo a Londra per discutere della crisi in Ucraina. Ne dà notizia Downing Street. (ANSA).