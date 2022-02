Referendum: sì trasversale alla Camera all'election day

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - E' stato un sì trasversale quello dell'Aula della Camera all'ordine del giorno al Milleproroghe presentato dalla Lega per chiedere al governo l'election day, cioè un'unica data per le elezioni amministrative (che dovranno essere fissate in primavera) e i referendum sulla giustizia.

In base ai tabulati della votazione, i presenti erano 380.

Dei 379 votanti, 372 hanno votato sì, 7 hanno votato no. Un deputato si è astenuto. In pratica, hanno espresso voto favorevole tutti i gruppi - M5s, Pd, FI, Iv, Lega, Leu, FdI, Coraggio Italia e Gruppo misto - tranne due esponenti della Lega, due di Leu, due del Pd e uno del Movimento Cinque Stelle.

L'astenuto è un deputato dem. (ANSA).