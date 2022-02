Referendum:Letta,no a 2 quesiti, su altri 3 c'è Parlamento

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - EMBED START Image {id: "editor_0"} Il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato durante la conferenza stampa sui referendum, presso il Palazzo della Consulta, Roma, 16 febbraio 2022. ANSA/ANGELO CARCONI EMBED END Image {id: "editor_0"} Sui referendum "noi pensiamo che le riforme più importanti sono quelle che sono in Parlamento sia quelle approvate gia sia quelle ancora in discussione.Dei 5 referendum 3 hanno materie che stanno dentro la discussione parlamentare e noi pensiamo che le risposte arriveranno là, sugli altri 2 quesiti non riesco a non esprimere la netta contrarietà sia sulla custodia cautelare sia sulla Severino, si possono fare miglioramenti ma non stravolgendo tutto". Così il segretario Pd Enrico Letta nella direzione Pd. (ANSA).