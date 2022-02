Infrastrutture: Giovannini,risorse totali sono 103 mld

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Con le altre decisioni assunte dal governo negli ultimi 12 mesi, per gli investimenti in questi settori" come la rigenerazione urbana, il trasporto rapido di massa, la riqualificazione del parco mezzi, la mobilità sostenibile, "non abbiamo solo 61 miliardi, ne abbiamo 103". Lo ha indicato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini nel corso del convegno "Italiadomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", spiegando che "nella legge di bilancio ci sono 36 miliardi per investimenti, 5,4 miliardi sono stati poi allocati la scorsa settimana come anticipo del fondo sviluppo e coesione". Il ministro ha sottolineato che nel fondo "ci sono 73 miliardi complessivamente per i prossimi anni". (ANSA).