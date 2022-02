Governo: Salvini, dopo emergenza mai più con la sinistra

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Conto che non ci siano altre emergenze. Non vedo perché dovremmo mai più governare con la sinistra". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di 24 Mattino, su Radio 24.

Sarà l'ultimo governo con il Pd? "Se non ci fosse stata la pandemia, non avremmo mai accettato di governare con un movimento da cui ci differenziano tante cose, pensiamo solo alla sicurezza - ha risposto Salvini -. C'è un'emergenza sicurezza a Milano, Roma, Napoli. Per il Pd va bene così, ma di fronte al lockdown, ai morti, all'emergenza sanitaria ed economica, non potevamo dire di no alla richiesta del presidente Mattarella.

Sicuramente, senza emergenze, la Lega è alternativa alle sinistre in Italia e in Europa, e lo sarà in futuro". (ANSA).