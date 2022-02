Georgia, Saakashvili annuncia nuovo sciopero della fame

(ANSA) - MOSCA, 21 FEB - L'ex presidente georgiano in carcere e leader dell'opposizione Mikheil Saakashvili ha annunciato uno sciopero della fame accusando le autorità georgiane di non fornirgli cure adeguate in carcere: lo riporta l'agenzia Interfax. "Da oggi dichiaro uno sciopero della fame a tempo indeterminato in segno di protesta contro il modo in cui le autorità trattano me e il mio popolo", ha detto Saakashvili durante un'udienza in tribunale secondo Interfax. L'ex presidente georgiano l'anno scorso era stato in sciopero della fame per circa 50 giorni. (ANSA).