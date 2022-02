Francia: Macron continua a guidare sondaggi per Eliseo 2022

(ANSA) - PARIGI, 21 FEB - Emmanuel Macron continua a guidare i sondaggi in vista delle elezioni presidenziali francesi del 10 aprile e del 24 maggio. Secondo un'ultima inchiesta 'rolling' Ifop-Fiducial per Paris Match, LCI e Sud Radio, l'attuale inquilino dell'Eliseo, che non si è ancora candidato ufficialmente per un secondo mandato all'Eliseo ma a tempo fino al 4 marzo per farlo, continua a risultare in testa nelle intenzioni di voto in vista del primo turno del 10 aprile, dinanzi al trio composto dai candidati rivali dell'estrema destra Marine Le Pen (Rassemblement National) e Eric Zemmour (Reconquete) e la candidata dei Républlicains (centro destra), Vale'rie Pecresse. Secondo il sondaggio, Macron otterrebbe al primo turno il 24,5% dei favori, in leggero calo rispetto a lunedì scorso (-0,5%). Seconda Le Pen (16,5%) tallonata da Zemmour (16%) mentre Pécresse è stabile al 15% Nella sinistra spaccata in numerose differenti candidature, solo il candidato della France.Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, supera la soglia del 10% (11,5%), mezzo punto in piu' rispetto alla settimana scorsa.

Segue, al 5,5% l'ecologista Yannick Jadot e il comunista Fabien Roussel (4%). In coda la candidata socialista, Anne Hidalgo (2%) e la contendente ex ministra della Giustizia, Christiane Taubira (2%). Macron è dato come vincente al ballottaggio del 24 aprile in qualsiasi configurazione, sia contro Le Pen, sia contro Zemmour, sia contro Pécresse o Mélenchon. (ANSA).