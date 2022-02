Cinema: "Uncharted" subito in vetta ma incassi -39%

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Con 2.400.707 euro d'introiti, è il film d'avventura Uncharter, con Tom Holland nei panni del cacciatore di tesori Nathan Drake, discendente del celebre Sir Francis Drake, contornato da un cast stellare che comprende Mark Wahlberg, Antonio Banderas e Sophia Taylor Ali, a dominare appena uscito, la classifica Cinetel degli incassi della sale italiane nell'ultimo weekend, contrassegnata purtroppo, ancora da un pesante segno meno negli introiti totali, rispetto alla settimana precedente: 4.899.114 euro contro 7.967.883, -39%.

Una situazione, quella del protrarsi della crisi dei cinema dovuta alla pandemia, che ha generato in due anni, sempre secondo Cinetel, la chiusura di 500 schermi in Italia su 3600, riferiti a 1300 strutture.

Tornando alla top ten, con un guadagno di 1.185.258 euro (3.565.561 euro in due settimane dall'uscita), perde il trono e si ferma al secondo posto, Assassinio sul Nilo (Death on the Nile), diretto ed interpretato da Kenneth Branagh, sequel del film Assassinio sull'Orient Express (2017), secondo adattamento cinematografico del romanzo del 1937 Poirot sul Nilo scritto da Agatha Christie, dopo Assassinio sul Nilo (1978), trasposto anche nella serie televisiva Poirot con l'episodio Poirot sul Nilo (2004).

Terzo posto per un'altra new entry, Ennio, omaggio di Giuseppe Tornatore al maestro Morricone, che ripercorre la vita e le opere del leggendario compositore: dall'esordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar per "The Hateful Eight". Incassi, 651.712 euro (968.124 in quattro giorni di programmazione).

Scivola dal secondo al quarto gradino la commedia brillante con Jennifer Lopez Merry me- Sposami, che registra 256.694 euro, 826.079 in due settimane dall'uscita. Quinta posizione per Spider man No way home, che ottiene 145.617 euro, 24.403.960 in dieci settimane dall'uscita in Italia. Ultima new entry della top ten da segnalare, al decimo posto Leonora addio, scritto e diretto da Paolo Taviani, per la prima volta in solitaria dopo la morte del fratello Vittorio, che racconta i tre funerali fatti a Pirandello e registra 49.221 euro in quattro giorni.

