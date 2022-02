Usa, normali timori dell'Italia su sanzioni energia

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Questa è un'alleanza di Paesi dove ognuno ha le proprie priorità e le preoccupazioni su ciò che faremo e sull'impatto che potrà avere", sulle economie e sulla sicurezza. "Quindi non negherei all'Italia di avere le proprie preoccupazioni. Lo facciamo tutti, fa parte di questo processo".

Lo ha detto la vice presidente Usa, Kamala Harris, nel briefing con i media a Monaco rispondendo a una domanda sulle riserve dell'Italia in merito alle sanzioni al settore energetico nella crisi Ucraina. "L'Italia - ha aggiunto - è molto presente nei colloqui su come procedere per arrivare allo scopo di dissuadere la Russia dall'invadere". (ANSA).