Ucraina: Biden convoca oggi consiglio sicurezza nazionale

(ANSA) - WASHINGTON, 19 FEB - Joe Biden convocherà oggi una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale sulla crisi ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca, riferendo che il presidente e il suo team per la sicurezza nazionale, da cui è regolarmente aggiornato, ribadiscono che "la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l'Ucraina in qualsiasi momento".

"Oggi pomeriggio il presidente ha ricevuto un aggiornamento sugli incontri della vicepresidente Kamala Harris alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza con il presidente ucraino Zelensky, la presidente della Commissione europea Von der Leyen, il segretario generale della Nato Stoltenberg, i leader degli Stati baltici (il premier estone Kallas, il presidente lettone Levits e quello lituano Nauseda), il cancelliere tedesco, il primo ministro greco Mitsotakis e i leader di altri Paesi alleati e partner". (ANSA).