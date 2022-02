Pechino: parallelo misto, oro all'Austria, Shriffin a secco

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Termina con un oro austriaco l'avventura Olimpica dello sci alpino a Pechino 2022, dopo l'eliminazione dell'Italia ai quarti di finale dello slalom gigante parallelo a squadre miste.

Nella sfida finale, disputata tra Germania e Austria, Katharine Truppe è stata battuta dalla tedesca Lena Duerr in 24.59. Poi Stefan Brennsteiner ha vinto in 23.72 sul tedesco o Julian Rauchfuss e Katharina Liensberger ha la meglio contro la tedesca Emma Aicher uscita di gara. La Germania vince con Alexander Schmid contro l'austriaco Johannes Strolz, ma non basta. Vince l'Austria, argento alla Germania.

La Norvegia conquista il bronzo battendo gli Stati Uniti d'America: 2-2, ma tempi migliori per gli scandinavi. Mikaela Shiffrin perde anche al sesto tentativo a Pechino 2022 contro la norvegese Stjernesund e chiude le Olimpiadi senza neanche una medaglia. (ANSA).