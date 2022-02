Blinken, Biden pronto a incontrare Putin in ogni momento

(ANSA) - WASHINGTON, 20 FEB - Il presidente americano Joe Biden è pronto a incontrare il leader russo Vladimir Putin "in ogni momento ed in qualunque formato". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken parlando della crisi in Ucraina, aggiungendo che "la diplomazia è possibile fino a quando i carri armati non sono realmente in movimento". (ANSA).