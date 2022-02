Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne

(ANSA) - MOGADISCIO, 19 FEB - Dieci persone, tra cui amministratori locali, sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta in una città del centro della Somalia e probabilmente causata da un attentato suicida. Lo hanno segnalato la polizia e testimoni.

Nell'attentato compiuto a Beledweyne vi sono anche 16 feriti, ha riferito all'Afp un funzionario di polizia, Mohamud Hassan, palrando del "più micidiale attacco che io ricordi in questa città". (ANSA).