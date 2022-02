Ucraina:Draghi,sanzioni in caso siano efficaci e sostenibili

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Le sanzioni devono essere efficaci e sostenibili e per questo c'è grande collaborazione anche da parte degli altri Paesi". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulle eventuali sanzioni alla Russia. il premier spiega come ci sia "un pacchetto di sanzioni che si sta studiano all'intenro dell'Ue, con la commissione. I punti di vista dell'Italia - aggiunge - sono tenuti pienamente in conto". (ANSA).