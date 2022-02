Ucraina:Draghi, Italia ha solo il gas, è la più esposta

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Al momento una valutazione "sull'impatto quantitativo" delle eventuali sanzioni ancora non c'è ma "si sa che certe sanzioni avrebbero piu' impatto sull'Italia e meno su altri Paesi. E la risposta è abbastanza chiara: tutte le sanzioni che impattano indirettamente su mercato energetico impattano di piu' sul paese che importa piu' gas. E l'Italia ha solo il gas, non ha il nucleare e il carbone ed è piu' esposta". Lo dice il premier Mario Draghi. Ragion per cui, aggiunge, "si sta anche studiando come l'Italia possa continuare a essera approvigionata da altre fonti se dovessero venire meno quelle dalla Russia". (ANSA).