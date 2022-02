Ucraina: summit virtuale leader G7 giovedì

(ANSA) - BERLINO, 18 FEB - I leader dei Paesi del G7 terranno un summit virtuale giovedì prossimo sulla crisi ucraina. Lo ha reso noto oggi un portavoce del governo tedesco.

L'incontro sarà dedicato in particolare alla "situazione al confine russo-ucraino", ha precisato il portavoce. Come è noto, i ministri degli Esteri del G7 terranno domani una riunione sulla situazione in Ucraina. (ANSA).