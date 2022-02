Gb, venti Eunice sfiorano 200/h su isola di Wight, è record

(ANSA) - LONDRA, 18 FEB - Vento record sull'isola di Wight, all'estremo sud-ovest del Regno Unito, nel pieno della tempesta Eunice abbattutasi oggi oltre Manica. Lo rende noto il Met Office britannica, rilevando una raffica pari a 195 chilometri all'ora circa, ossia la più violenta mai registrata in Inghilterra da quando esistono gli attuali strumenti di calcolo.

In Scozia si è arrivati in anni passati anche oltre i 200 all'ora a livello del mare e vicino ai 300 sulle cime della Highlands. (ANSA).