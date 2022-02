Covid: terapie intensive scendono sotto quota mille

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Scendono sotto quota mille le terapie intensive, dopo il continuo calo delle ultime settimane: sono 987, in diminuzione di 50 rispetto a ieri. Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890 . Le vittime sono invece 314 (ieri erano state 320).

Sono 510.283 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 538.131. Il tasso di positività è al 10,5%, sostanzialmente stabile rispetto al 10,7% di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.948, ovvero 614 in meno rispetto a ieri. Sono 12.377.098 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.404.122, in calo di 34.086 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 152.596. I dimessi ed i guariti sono 10.820.380, con un aumento di 87.472 rispetto a ieri.

