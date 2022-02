Covid: Draghi, a giorni road map per riaperture

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Voglio uscire al più presto possibile. Quindi anche limitare le restrizioni al più presto possibile, non abbiamo una road map specifica ma è questione di giorni in modo da eliminare ogni incertezza. E' importante per le famiglie e le imprese". Così il premier, Mario Draghi, in una conferenza stampa dopo il Cdm. (ANSA).