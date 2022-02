Vaccini, Moderna si espande in altri 6 paesi europei

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Moderna ha annunciato un piano di espansione della propria rete commerciale in altri sei paesi europei: prevede di stabilire una presenza commerciale in Belgio, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia per supportare la consegna di vaccini e terapie mRna a livello locale.

Ciò fa seguito al recente annuncio di piani per quattro nuove filiali in Malesia, Taiwan, Singapore e Hong Kong. L'obiettivo, rileva Stéphane Bancel, ad di Moderna, è "approfondire le collaborazioni con ricercatori e partner europei per sfruttare la nostra tecnologia mRna ed espandere le opzioni di trattamento per migliorare la vita dei pazienti". (ANSA).