India: cadono in pozzo durante matrimonio, morte 13 donne

(ANSA-AFP) - NEW DELHI, 17 FEB - Tredici tra donne e ragazze sono morte nel nord dell'India cadendo in un pozzo dopo che la lamiera di metallo che lo ricopriva ha ceduto sotto il loro peso, ha detto la polizia.

"Tredici donne sono morte nell'incidente avvenuto durante la notte tra ieri e oggi", ha spiegato Akhil Kumar, vicecapo della polizia di Kushinagar, il distretto nello stato dell'Uttar Pradesh dove è avvenuto l'incidente. Durante le cerimonie di un matrimonio in un villaggio, donne e ragazze erano sedute sulla lastra di metallo a copertura del pozzo che ha ceduto facendo cadere tutte dentro. Secondo il magistrato distrettuale S.

Rajalingam, la struttura era vecchia e non poteva reggeva il peso di tante persone. "Le vittime sono cadute e sono state schiacciate dalle macerie", ha spiegato. Il premier Narendra Modi ha reagito alla notizia dello "straziante" incidente su Twitter: "L'amministrazione locale è coinvolta per ogni possibile aiuto", ha assicurato.

I matrimoni indiani sono spesso eventi grandiosi i cui festeggiamenti accolgono un gran numero di ospiti e durano diversi giorni. Nel 2017, 24 invitati a un matrimonio sono rimasti stati uccisi quando un muro è crollato durante una violenta tempesta nello stato occidentale del Rajasthan.

