Auto: a gennaio -2,4% vendite Europa

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Nel mese di gennaio in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) sono state immatricolate 822.423 auto, con un calo del 2,4% sullo stesso mese del 2021.

Lo rende noto l'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto. Il gruppo Stellantis ha immatricolato a gennaio in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) 156.673 auto, il 12,4% in meno dello stesso mese del 2021. La quota di mercato è in calo dal 21,2% al 19,1%.

(ANSA).