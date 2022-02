Tennis: Rio, esordi vincenti per Sonego e Fognini

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Esordi vincenti per Lorenzo Sonego e Fabio Fognini al torneo Atp 500 di Rio de Janeiro, in Brasile.

Il 26enne di Torino, n.21 al mondo e sesta testa di serie, ha battuto il coetaneo serbo Laslo Djere (n.56) per 6-2 6-0. Il 34enne ligure n.38 Atp ha regolato invece per 6-2 6-4 il 31enne argentino Facundo Bagnis (n.77).

Domani esordio dal secondo turno per Matteo Berrettini, n.6 al mondo e prima testa di serie del tabellone brasiliano: il 25enne romano sfiderà il 27enne brasiliano Thiago Monteiro (n.106). (ANSA).