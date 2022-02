Scotland Yard indaga sulla fondazione del principe Carlo

(ANSA) - LONDRA, 16 FEB - Scotland Yard ha annunciato l'apertura di un'indagine formale di polizia sulla Prince of Wales Foundation, la fondazione benefica che fa capo all'erede al trono britannico Carlo. L'inchiesta riguarda uno scandalo già noto sui giornali, che non coinvolge direttamente Carlo, ma che ha già costretto alle dimissioni un ex alto funzionario dell'organizzazione ed ex segretario personale del principe, accusato di aver promesso onorificenze reali e la concessione della cittadinanza britannica a un ricco donatore saudita della fondazione. (ANSA).