Mosca, siamo 'estranei' agli attacchi cibernetici in Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 16 FEB - Il Cremlino afferma di non avere nulla a che fare con gli attacchi cibernetici in Ucraina che ieri hanno colpito i siti web del ministero della Difesa e delle forze armate del Paese e quelli di due banche statali. "Come atteso, l'Ucraina continua a incolpare la Russia per tutto. La Russia non ha nulla a che fare con gli attacchi cibernetici", ha detto ai giornalisti il ;;portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

