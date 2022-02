Fmi:Georgieva, ripresa mondo continua ma velocità rallentata

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - "La ripresa economica continua ma la sua velocità è rallentata fra l'elevata incertezza e l'aumento dei rischi". Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, in vista del G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. Secondo Georgieva la strada "per una robusta ripresa economica" passa per tre priorità. La prima è quella di "sforzi più ampi per combattere gli effetti del 'long Covid' economico". La seconda riguarda la necessità di "navigare il ciclo di stretta monetaria", mentre la terza è l'esigenza di concentrarsi sulla sostenibilità fiscale.

