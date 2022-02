Esplosione in deposito, una vittima vicino a Pordenone

(ANSA) - PINZANO AL TAGLIAMENTO, 16 FEB - Una persona è morta in seguito a una esplosione avvenuta attorno alle 6.30 di questa mattina a Pinzano al Tagliamento (Pordenone) in un vano magazzino dì una ditta che opera nel settore della distribuzione dì bevande. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco che hanno escluso il coinvolgimento dì altre persone nella deflagrazione. La vittima sarebbe una donna.

Secondo una prima ricostruzione, si è avvertito un forte boato provenire dalla zona del deposito. Le indagini sarebbero rivolte a comprendere se l'esplosione possa essere stata innescata da una stufetta che la vittima aveva acceso per scaldare una stanza. Negli stessi locali questa mattina c'era anche un'altra persona, probabilmente il marito della donna, che è rimasto illeso. (ANSA).