Draghi all'Aquila, visita a Istituto Fisica Gran Sasso

(ANSA) - ASSERGI, 16 FEB - Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso. Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: "Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il Premier, lieti ogni volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due parole con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza dell'acquifero del GranSasso, una situazione che non aiuta a rendere certe le scelte e il futuro" Marsilio ha poi spiegato che "Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto processo alla luce delle inchieste di Teramo e L'Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e messa in pericolo della sicurezza puibblica.

Tre anni fa abbiamo ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni e l'assegnazione di 120 milioni di euro. Ora dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo già vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del traforo", ha concluso Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure. (ANSA).