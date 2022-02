Dip.Stato Usa, in contatto con fornitori alternativi a gas russo

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Stiamo lavorando con con molti fornitori per assicurare che non ci sia una crisi energetica in Europa in caso in cui la Russia decida di tagliare le forniture". Lo ha detto il consigliere del Dipartimento di Stato Usa, Derek Chollett, durante una tavola rotonda virtuale con la stampa sottolineando che gli Usa "stanno seguendo la questione molto da vicino". (ANSA).