Covid: Scholz, Germania inizierà a revocare restrizioni

(ANSA) - BERLINO, 16 FEB - La Germania inizierà a revocare alcune delle restrizioni anti-Covid in vigore. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"Una gran parte delle attuali restrizioni" verrà tolta progressivamente con un piano in tre tappe, che si concluderà il 20 marzo, ha spiegato il capo del governo di Berlino. Tra le novità, la possibilità per i non vaccinati di tornare in negozi e ristoranti, purché abbiano un test negativo.

"Dopo due anni, ci meritiamo che le cose tornino a essere migliori e sembra che questo stia accadendo", ha detto Scholz, chiedendo comunque ai tedeschi di continuare a indossare le mascherine e adottare le misure precauzionali perché "la pandemia non è finita". (ANSA).