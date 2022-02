Bollette:Meloni,non basta tamponare, serve politica energetica

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Ora servono provvedimenti tampone per calmierare le bollette: noi proponiamo un credito d'imposta pari all'aumento, ma qualsiasi proposta seria del governo la sosterremo. Ma non è che avremo sempre, ogni anno, 5 o 7 miliardi per il caro bollette. Serve una politica seria di approvvigionamento energetico". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, a Start su SkyTg 24.

Meloni ha ricordato anche come il Pnrr abbia "destinato solo il 5% al tema, contro l'80% della Germania" individuando, come soluzione, un investimento su "gas, fotovoltaico, geotermico.

L'Eni - ha poi aggiunto - lavora su un progetto di nuova generazione da fusione, senza scorie e rischi" e quindi "bisogna investire su questo settore". (ANSA).