Principe Andrea trova intesa con Giuffre, paga indennizzo

(ANSA) - WASHINGTON, 15 FEB - Il principe Andrea ha raggiunto un accordo nella causa civile per le accuse di abuso sessuale da parte di Virginia Giuffre e si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata.

Il reale intende anche fare una "donazione sostanziale" ad una organizzazione di beneficenza "in supporto dei diritti delle vittime" degli abusi. Lo scrive il New York Times. (ANSA).