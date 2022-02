Bollette: Salvini, sentito Draghi, conto ok per venerdì

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Conto che venerdì sia il giorno buono per il Consiglio dei ministri sulle bollette". L'ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, conversando con i cronisti davanti alla Consulta e aggiungendo di aver parlato ieri con il premier Mario Draghi e di aver parlato del caro bollette. "Non è possibile che non si stanzino dei soldi in un momento di crisi. Mi rifiuto di pensare che questa settimana passi senza che si trovino dei soldi", ha concluso. (ANSA).