Giappone: Pil quarto trimestre +1,3%, annualizzato +5,4%

(ANSA) - TOKYO, 15 FEB - L'economia giapponese è cresciuta dell'1,3% nel periodo tra ottobre e dicembre, rispetto alle previsioni di un +1,4%. Su base annualizzata la crescita è pari al 5,4%, inferiore alle stime di un +5,8%.

L'aumento segue la contrazione dello 0,9% del trimestre precedente, come conseguenza della contrazione dei consumi causata dalla pandemia da Covid-19, e del 3,6% a livello tendenziale. Per l'intero 2021 l'espansione è dell'1,7%: si tratta della prima crescita in tre anni e segue un calo del 4,5% nel 2020. (ANSA).