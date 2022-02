Putin, 'espansione della Nato infinita e molto pericolosa'

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - L'espansione della Nato verso est "è infinita e molto pericolosa". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, in un incontro con il ministro degli Esteri Serghei Lavrov sulle controrisposte da dare agli Usa e all'Alleanza atlantica in merito alle garanzie di sicurezza chieste da Mosca. Putin ha detto che questa espansione avviene "a spese delle ex Repubbliche sovietiche, inclusa l'Ucraina". (ANSA).