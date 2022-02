Guterres, prezzo conflitto militare in Europa troppo alto

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - "Sono molto preoccupato per le speculazioni di un potenziale conflitto militare in Europa. Il prezzo in sofferenza umana, distruzione e danni alla sicurezza europea e globale è troppo alto da contemplare. Non possiamo accettare neanche la possibilità di un confronto così disastroso". Lo ha detto il segretario generale dell' Onu Antonio Guterres. (ANSA).