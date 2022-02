Cbs, i militari russi si muovono in assetto da attacco

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Alcune truppe russe vicino al confine con l'Ucraina hanno iniziato a muoversi in "posizioni da attacco". Lo riporta Cbs citando un funzionario americano, secondo il quale Mosca ha spostato parte dell'artiglieria a lungo raggio in posizione di tiro. (ANSA).