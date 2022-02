Bollette: riunioni Franco-Garofoli, anche con dg Confindustria

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Governo al lavoro per mettere a punto il nuovo decreto contro il caro bollette: in mattinata, secondo quanto si apprende, il ministro dell'Economia Daniele Franco è stato a lungo a Palazzo Chigi con il suo staff in riunione con il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Insieme Franco e Garofoli hanno poi incontrato anche la dg di Confindustria, Francesca Mariotti, per fare un punto sulle linee generali del provvedimento.

Le nuove misure dovrebbero da un lato dare nuovi aiuti a famiglie e imprese e dall'altro, su un orizzonte di medio periodo, aumentare la produzione di gas nazionale - e lo stoccaggio - e delle rinnovabili, anche attraverso la spinta a scuole e uffici pubblici a dotarsi di pannelli solari. (ANSA).