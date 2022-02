Ucraina: Ministro Difesa Gb, 'sembra di stare a Monaco nel 1938'

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha paragonato gli sforzi diplomatici occidentali per scongiurare un'invasione russa dell'Ucraina all'accordo con la Germania nazista prima della seconda guerra mondiale. In un'intervista al Sunday Times il ministro di Londra ha detto "c'è un'atmosfera che ricorda Monaco in alcuni Paesi occidentali" riferendosi alla conferenza che si tenne nella città della Baviera nel 1938 che consegnò ad Adolf Hitler parti dell'allora Cecoslovacchia nel tentativo, fallito, di evitare il grande conflitto in Europa.

Per Wallace Vladimir Putin potrebbe inviare in Ucraina le sue truppe ammassate ai confini "in qualsiasi momento". "Ciò che preoccupa è che nonostante l'aumento degli sforzi diplomatici il potenziamento militare è continuato. Non si è fermato, è continuato", ha sottolineato il ministro della Difesa britannico. (ANSA).