Rave party alle porte di Milano con centinaia di ragazzi

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Alcune centinaia di ragazzi si sono dato appuntamento questa notte per un rave party nella zona industriale di Assago, alle porte di Milano, in un capannone abbandonato dove si producevano bottoni.

Quando sono arrivati sul posto i carabinieri di Corsico e gli agenti della Digos di Milano hanno trovato uno striscione sul cancello con la scritta 'Non vi libererete mai di noi' una alcune decine di auto, furgoni e camper nell'area dell'azienda e una ottantina di macchine parcheggiate nella zona. E' stato quindi impedito l'arrivo di altri partecipanti e nel frattempo, dalle 9, è iniziato il controllo dei veicoli e delle persone che ancora stanno lasciando l'evento.

Il Questore Giuseppe Petronzi ha infatti disposto l'invio sul posto di "un corposo dispositivo dì ordine pubblico, coordinato da funzionari" come sottolinea un comunicato della Questura. Sono al momento circa 150 gli identificati. (ANSA).