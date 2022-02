Germania, Steinmeier rieletto presidente

(ANSA) - BERLINO, 13 FEB - Il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto per un secondo mandato.

La rielezione di Steinmeier per altri cinque anni è stata annunciata dal presidente del Bundestag, Bärbel Bas. La sua candidatura era ampiamente sostenuta dai delegati che formano l'Assemblea costituita ad hoc per votare il capo dello Stato e ha ottenuto 1.045 voti sui 1.437 espressi. (ANSA).