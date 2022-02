Pechino: snowboard, argento Italia con Moioli-Visintin

(ANSA) - YANQING, 12 FEB - Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d'argento nello snowdboard a squadre mistedi specialità. Il team azzurro è stato superato da quello Usa (Nick Baumgartner e la neo campionessa olimpica Lindsey Jacobellis, 76 anni in due). Terzo posto per il Canada (Eliot Grondin e Meryeta Odine), mentre quarto è finito il team di Italia 2 composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano.

Quest'ultima è caduta quando era in fare di forte recupero.

(ANSA).